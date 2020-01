SIC termina 2019 na liderança

“Jornal da Noite” é o programa de informação mais visto em Portugal

No ano de 2019, o “Jornal da Noite” foi o programa de informação mais visto em Portugal, terminando o ano a liderar, no universo dos canais generalistas, com 20.7% de share.

Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva as diferentes rúbricas existentes ao longo do ano – “A Rede”, “O Polígrafo”, “Olhá Festa”, “Vidas Suspensas”, “Grande Reportagem” e “Opinião de Luís Marques Mendes” entre outras que terminaram o ano a liderar.

O outro destaque vai para o “Primeiro Jornal”, que terminou o ano a liderar, no universo dos canais generalistas, com 26.6% de share. A informação da SIC (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) liderou assim em 2019 tanto no universo como em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54).

Cristina Ferreira imbatível nas manhãs

Entre as 8h00 e as 14h00, a SIC terminou o ano a liderar com 21.7% de share. De destacar, a performance do “Programa da Cristina” que liderou em 2019, no universo dos canais generalistas, com 27.8% de share e 4.3% de audiência média, o que corresponde a 408 mil telespectadores.

Nas manhãs de fins-de-semana – “Olhó Baião!” – terminou o ano a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

“Júlia” lidera tardes

Entre as 14h00 e as 20h00, a SIC terminou o ano a liderar com 17.4% de share. De destacar na tarde, a performance do programa de Júlia Pinheiro que terminou o ano de 2019 a liderar, no universo dos canais generalistas, com 16.6% de share e 3.2% de audiência média, o que corresponde a 309 mil e 600 telespectadores.

Para o bom desempenho das tardes da SIC em 2019 contribuíram também, aos dias úteis, o programa “Linha Aberta” e as novelas Portuguesas – “Sol de Inverno”, “Mar Salgado” e “Amor Maior” - e Brasileiras – “Avenida Brasil” e “Amor à Vida”.

Ao fim de semana, os magazines, Alta Definição, E-Especial e Fama Show, terminaram o ano a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comercias. Os filmes da tarde terminaram o ano de 2019 a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais.

SIC lidera no horário nobre

A SIC terminou o ano a liderar em prime time tanto no universo, com 21.6% de share contra 19.0% de share da TVI e 13.1% de share da RTP1, como em ambos os targets comerciais . No target A/B C D 15/54, a SIC liderou, no universo dos canais generalistas, com 20.2% de share, contra os 14.3% da TVI e a RTP1 terminou com 9.6% de share. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou, no universo dos canais generalistas, com 20.8% de share, contra os 14.1% da TVI e os 9.9% da RTP1.

Para a liderança da SIC no prime time contribuiu o excelente desempenho dos produtos de ficção que a SIC transmitiu no horário nobre - “Alma e Coração”, “Vidas Opostas”, “Golpe de Sorte”, “Nazaré”, “Terra Brava”, “Segundo Sol” e “A Dona do Pedaço” – bem como os programas de entretenimento de fim-de-semana – “ Quem Quer Namorar com o Agricultor”, “Esta Mensagem é para Ti”, “Terra Nossa”, “A Árvore dos Desejos” e “Casados à Primeira Vista”.

Atualmente em exibição está a novela “Nazaré”, que terminou o mês de dezembro a liderar, no universo dos canais generalistas com 26.8% de share e 13.6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 290 mil e 300 telespectadores.

A novela “Terra Brava”, que terminou o mês de dezembro a liderar, no universo dos canais generalistas com 27.7% de share e 11.7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 106 mil e 900 telespectadores e a novela da Globo “A Dona do Pedaço” que terminou o mês de dezembro igualmente a liderar, no universo dos canais generalistas, com 22.0% de share.

No último trimestre do ano a SIC transmitiu nas noites de domingo o programa “Casados à Primeira Vista” que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23.4% de share e 11.1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 49 mil e 700 telespectadores.

O programa contou também com uma edição diária, às 19 horas dos dias úteis, que terminou com 20.8% de share e a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) com 24.1% e 25.1% de share respetivamente; e com uma edição Extra transmitida aos dias úteis às 23h30 que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24.9% de share e 8.2% de audiência média, o que corresponde a 779 mil e 900 telespectadores.

SIC Notícias é o canal de informação mais visto

No universo dos canais por subscrição, a SIC Notícias termina o ano de 2019 como o canal de informação mais visto pelos portugueses, alcançando 1.8% de share, em dados Live + Vosdal.

Em dados Live + Vosdal, a SIC Mulher terminou o ano com 0.9% de share, a SIC Radical com 0.3% de share, a SIC K com 0.3% de share e a SIC Caras com 0.3% de share, mantendo assim os resultados de 2018.