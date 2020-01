Menina de 8 anos morre após alegada inalação de gases de gerador

Uma criança de 8 anos morreu hoje em Penafiel, no distrito do Porto, vítima de alegada inalação de gases tóxicos, disse fonte dos bombeiros de Vila Meã.

De acordo com aquela corporação do concelho de Amarante, os gases seriam de um gerador que estaria em funcionamento para dar apoio a uma banca de venda de alimentos, na rotunda do nó de acesso à Autoestrada 4, em Castelões.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, alertados por familiares da vítima, a menina já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, no interior de um automóvel.

Estiveram no local os meios dos bombeiros de Vila Meã, da equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa, que confirmou o óbito no local, e da viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante, para além da GNR.

A ocorrência foi registada às 18:18.