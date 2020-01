Urgência pediátrica de Torres Vedras sem especialistas

A urgência de pediatria do hospital de Torres Vedras está aberta, mas as crianças são vistas por médicos de clínica geral. A administração diz que a situação só estará resolvida na manhã deste sábado.

O centro hospitalar do Oeste abrange 300 mil habitantes e integra três hospitais: o de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche.

A falta de pediatras não é novidade nem aqui nem no resto do país. No hospital de Torres Vedras, município com cerca de 80 mil habitantes, são três os pediatras, mas atualmente apenas um está no ativo.