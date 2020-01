Um morto e um desalojado num fogo numa oficina em Arcos de Valdevez

Um homem morreu num incêndio que ocorreu na madrugada de hoje numa oficina de motos, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

A mesma fonte adiantou que as chamas, cuja origem é ainda desconhecida, "destruíram por completo a oficina e a casa situada no andar superior, sendo que uma pessoa, que habitava naquela residência, foi realojada em casa de familiares".

"O corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros no interior da oficina, e que a Polícia Judiciária foi chamada ao local", segundo fonte do CDOS.