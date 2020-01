Detidos três homens suspeitos da morte de jovem no Campo Grande

Três homens apontados como presumíveis autores do homicídio de um jovem de 24 anos no Campo Grande em Lisboa foram localizados e identificados hoje pela Polícia judiciária, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

Entretanto, um comunicado da PJ precisou que os homens foram localizados no concelho de Sintra, numa operação realizada esta madrugada.

Os homens são suspeitos da morte do filho de um antigo inspetor da PJ, na noite de 28 de dezembro.

A Polícia Judiciária adianta, no comunicado, que se encontra a realizar diligências, para "apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos" na prática daquele crime e remetendo esclarecimentos complementares para mais tarde.

O jovem, filho de um antigo inspetor chefe da PJ, foi morto com arma branca por um trio de assaltantes quando regressava de um restaurante de `fast food´ junto à Faculdade de Ciências, no Campo Grande, admitindo-se que tenha oferecido resistência aos agressores, que o esfaquearam, provocando-lhe a morte no local.