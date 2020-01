Dez mortos na operação de Natal e Ano Novo

Este ano, na operação natal e ano novo, a GNR registou menos mortes, menos feridos graves e menos acidentes, mas ainda assim houve um total de 10 mortos e mais de 3600 acidentes.

As condições atmosféricas adversas podem ter sido um dos motivos que levou a algumas das mortes registadas na operação de Natal e ano novo, porque entre 31 de dezembro a 5 de janeiro não choveu e não se registaram vítimas mortais, contrariamente à semana do Natal, que contou com chuvas e mortes nas estradas portuguesas.

Em todo o ano de 2019, foram registados mais acidentes e mais feridos, mas ainda assim a GNR contabilizou menos 24 vítimas mortais do que no ano de 2018.