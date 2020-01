Petição apela ao fim dos problemas na urgência pediátrica de Torres Vedras

Uma petição com 2.753 subscritores está a circular na Internet com o objetivo de apelar à ministra da Saúde para resolver os problemas da falta de pediatras na urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).



O documento pretende "alertar a ministra para a situação complicada da população, que necessita e recorre a este hospital, e para a urgente resolução dos problemas" nas urgências de Pediatria.



Face aos constrangimentos existentes com a falta de pediatras, os doentes poderão ser transferidos para o hospital de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, pertencente ao mesmo centro hospitalar, com o "evidente desconforto das crianças doentes e dos pais", que têm de se "deslocar dezenas de quilómetros", sendo que "nem todos estão em condições de suportar as despesas daí decorrentes", alerta a petição, disponível no site Petição Pública.



Os peticionários recordam ainda que a unidade de Torres Vedras do CHO já em 2013 "perdeu a maternidade, uma outra valência fundamental que ainda hoje a população desta região espera que seja reposta".



No domingo à noite, mais de duas centenas de pessoas, com cartazes e velas acesas, concentraram-se em vigília frente ao hospital de Torres Vedras numa manifestação em defesa da manutenção da urgência pediátrica.



No sábado, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, questionada se o reencaminhamento de doentes para as Caldas da Rainha é para resolver ou é definitivo, a ministra da Saúde disse que o assunto está a ser "trabalhado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a administração do CHO", admitindo que "a resposta estará sempre dependente do número de pediatras".



"A afluência que regista a unidade de Torres Vedras leva-nos a refletir sobre a solução mais definitiva", acrescentou.



O presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes (PS), adiantou que na quarta-feira terá uma reunião no Ministério da Saúde para encontrar uma solução definitiva no sentido de que os médicos passem a ser do quadro e não sejam contratados em regime de prestação de serviços, através de empresas externas.



A urgência pediátrica de Torres Vedras do CHO esteve desde as 21:00 de quinta-feira e até às 09:00 de sábado a funcionar sem pediatras na escala, sendo que os doentes que necessitaram desta especialidade foram transferidos para as Caldas da Rainha, distrito de Leiria.



Cada escala é preenchida por dois médicos de clínica geral e um pediatra.



O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).