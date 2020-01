Tolentino de Mendonça distinguido no aniversário do Expresso

O Jornal Expresso celebra esta segunda-feira 47 anos e convidou o cardeal português Tolentino de Mendonça a visitar a redação do jornal e da SIC. Escolhido pelos jornalistas do Expresso como figura nacional do ano de 2019, o novo cardeal português revelou que tem pensado muito sobre o discurso do próximo 10 de junho que o Presidente da República lhe encomendou.