A circulação do Metropolitano de Lisboa na Linha Vermelha ficou normalizada às 11:24 de hoje, após estar interrompida entre as estações Alameda e S. Sebastião desde as 09:39, informou à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, o problema identificado na sinalização foi resolvido.

O troço da Linha Vermelha esteve com a circulação interrompida quase duas horas.

A Linha Vermelha do Metro liga as estações de S. Sebastião ao Aeroporto.