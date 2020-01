A descida das temperaturas coincide com o periodo critico da epoca gripal. Mais utentes têm procurado as urgências hospitares com sintomas da doença ou já com infeções respiratorias, em alguns casos graves.

Nas unidades de setúbal, Barreiro ou Montijo foi dada indicação ao CODU de que não seria possível receber mais doentes urgentes.

Geramente os utentes são encaminhados para o Garcia de Orta mas, neste caso, estão a ser enviados para o Santa Maria.