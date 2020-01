Rio aconselha militantes a votar noutros candidatos caso não concordem com as suas medidas

Numa ação de campanha, para as eleições diretas do PSD, realizada em Leiria, Rui Rio reafirmou que pretente que o PSD faça uma oposição construtiva ao Governo.

O candidato à liderança do partido foi claro ao dizer para não votarem nele caso não concordem com as suas medidas.