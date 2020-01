André Pinto ouvido na 18ª sessão do julgamento ao ataque da Academia do Sporting

Decorre esta manhã a 18ª sessão do julgamento ao ataque da Academia do Sporting em Alcochete, onde será ouvido André Pinto, antigo jogador do clube.

Mário Monteiro, ex-membro da equipa técnica do clube, será interrogado da parte da tarde

A 17ª sessão ficou marcada pelo depoimento de Jorge Jesus.