Homem em prisão preventiva por 11 crimes de roubo em Lisboa

Um homem de 49 anos foi detido na segunda-feira, em Lisboa, pela prática de 11 crimes de roubo, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva após um primeiro interrogatório judicial, anunciou hoje a PSP.

De acordo com as autoridades, o suspeito foi detido em flagrante delito pelo roubo de um telemóvel numa paragem de autocarro.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, refere que, após as diligências, relacionaram o homem com a prática de outros dez crimes de roubo.

A PSP acrescenta que alguns crimes foram cometidos quando o homem se encontrava a cumprir a medida de coação de apresentações quinzenais às autoridades.

Segundo a polícia, o homem praticava os crimes no interior das composições do Metropolitano de Lisboa, através do método de esticão, tendo roubado telemóveis avaliados em mais de cinco mil euros. Segundo o Cometlis, o detido já tinha cumprido pena de prisão por crimes contra o património.

A PSP salienta ainda que a Autoridade de Polícia Criminal emitiu um mandado de detenção fora de flagrante delito com a intenção de "fazer cessar o mais rápido possível a grave atividade criminal deste homem, procurando assim evitar outros roubos".