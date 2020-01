O desabafo de Catarina Martins a Cristina Ferreira

Catarina Martins não esconde que o Programa da Cristina não é aquele em que mais gosta de se ver. Mas pela conversa, na "sala de estar" da anfitriã mais famosa das manhãs da televisão portuguesa, ninguém diria. A coordenadora do Bloco de Esquerda abriu o baú de memórias de infância, trouxe fotografias de quando era pequena e identificou, sem o mínimo problema, o doce que se vendia à porta da escola e em que "gastava as moedas" que os pais lhe davam.

Mas mais do que falar da vida pessoal, das filhas de 17 e 13 anos - que nem sempre acham agradável o facto da mãe dar a cara por um partido político - Catarina Martins justificou ter aceitado o convite para ir ao Programa da Cristina por considerar que a apresentadora tem-se empenhado no combate à violência doméstica, sendo esta uma ideia que têm em comum e para a qual é preciso continuar a chamar a atenção na sociedade portuguesa.

Mas Cristina Ferreira também quis saber em que ponto está a discussão do Orçamento do Estado e por que é tão difícil, por vezes, os portugueses compreenderem os partidos: "às vezes é um diálogo de surdos", desabafou a coordenadora do Bloco de Esquerda. "Os partidos têm prioridades diferentes", acrescentou, logo adiantando mais uma confissão: "Vamos ver. Logo à tarde, vou ter uma reunião com António Costa, a ver se fazemos alguma coisa".