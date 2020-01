Rebentamento de garrafa de gás fere dois bombeiros em Paços de Ferreira

Dois bombeiros ficaram esta quarta-feira feridos em Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, após o rebentamento de uma garrafa de gás, no rescaldo a um incêndio num armazém, segundo os bombeiros.

De acordo com a fonte, os dois operacionais da corporação da Freamunde sofreram queimaduras na face.Os feridos foram assistidos no local pelos colegas da corporação de Freamunde e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A corporação de Freamunde tinha sido acionada, às 08:00, para um incêndio num armazém naquela localidade, que guardava mobiliário e peças de decoração.No combate às chamas estiveram 16 bombeiros de Freamunde, apoiados por seis viaturas.