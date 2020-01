Conversa "secreta" entre Costa e PCP no Parlamento

No final do debate em que se discutiu o Orçamento do Estado, o primeiro-ministro foi ter com o líder da bancada parlamentar do PCP. Nas imagens, António Costa conversa à parte com João Oliveira.

Pode ser um sinal de que Costa está a tentar chegar a um acordo com os comunistas para que o documento tenha o sim na especialidade. O PCP sempre foi tido como o parceiro favorito do Governo.

Esta semana, o partido liderado por Jerónimo de Sousa disse que se vai abster na votação do Orçamento, marcada para esta sexta-feira na Assembleia da República.