Duas viaturas caem ao rio Mondego, acidente faz 1 morto e 2 feridos

Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas, após duas viaturas terem caído hoje ao rio Mondego, na zona da pista de remo de Montemor-o-Velho, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, o despiste destas duas viaturas terá ocorrido às 19:30 e, às 21:00, havia mergulhadores no local à procura de mais eventuais vítimas.

No local, de acordo com a fonte, estão 18 operacionais dos Bombeiros de Montemor-o-Velho e nove viaturas.