Livre abstém-se de voto de pesar do CDS pelos atos de violência que culminaram na morte de dois jovens

Joacine Katar Moreira absteve-se do voto de pesar do CDS-PP pelos atos de violência que culminaram na morte de dois jovens no mês passado.

À SIC, a deputada diz que não vê razão para se pronunciar sobre a decisão.