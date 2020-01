Mulher colhida mortalmente por comboio em Barcelos

Uma mulher foi esta sexta-feira colhida mortalmente por um comboio de mercadorias na Linha do Minho junto à estação de Barcelos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, a vítima estaria a atravessar a linha e "não se apercebeu" da aproximação do comboio, que seguida no sentido Viana do Castelo-Porto.

A fonte afirmou que o comboio não tinha paragem na estação de Barcelos.

O alerta foi dado pelas 18:29.

No local, estiveram os Bombeiros de Barcelos e uma viatura médica de emergência e reanimação.

A PSP tomou conta da ocorrência.