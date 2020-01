Três feridos em acidente com camião na A3 em Gondomar

Um camião que circulava na Autoestrada 43 (A43), em São Cosme, Gondomar, no sentido Gondomar-Porto, largou hoje tijolos na via provocando um despiste de uma viatura e três feridos ligeiros, disse fonte dos bombeiros locais.



Segundo fontes dos Bombeiros de Gondomar, o pesado deixou cair parte da carga o que levou ao despiste de um ligeiro que seguia atrás.



Segundo a mesma fonte, pelas 10:30, o trânsito estava "parado", mas fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto disse à Lusa que a via não foi interrompida, encontrando-se a circulação "condicionada".



A mesma fonte da GNR referiu ainda que os três feridos "ligeiros" foram encaminhados para o Hospital de Santo António, no Porto.



O acidente ocorreu cerca das 9:45 e para o local foram mobilizados seis homens, apoiados por três viaturas.