Três pessoas assistidas no Hospital dos SAMS em Lisboa após reação química

Três pessoas precisaram esta sexta-feira de assistência médica na sequência de uma reação durante o manuseamento de produtos quimícos no Hospital dos SAMS, em Lisboa, o que obrigou à evacucação de uma zona da unidade hospitalar, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante do Regimento Sapadores Bombeiros, Tiago Lopes, indicou que "houve uma libertação de gases durante o manuseamento de produtos químicos", situação que causou irritações alérgicas em "três pessoas".

O incidente ocorreu no departamento de Anatomia Patológica do Hospital dos Serviços de Assistência Médico-Social (Sindicato dos Bancários), disse, por seu turno, fonte hospitalar, acrescentando que as três pessoas foram "observadas por precaução", encontrando-se fora de perigo.

Os bombeiros encontram-se no local a verificar "os níveis" da qualidade do ar e o piso adjacente à zona do laboratório foi evacuado, acrescentou a fonte dos bombeiros.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 12:20 e foram mobilizados para o local, na freguesia dos Olivais, 32 operacionais e oito veículos.