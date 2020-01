É a primeira vez que uma cidade do sul da Europa é distinguida como Capital Verde

O galardão foi atribuído com base no trabalho que tem vindo a ser realizado ao nível das boas práticas ambientais.

A cerimónia contou com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Menos carros, mais árvores e mais biodiversidade são os objetivos que a autarquia pretende atingir nos próximos anos. O investimento previsto para Lisboa Capital Verde Europeia é de 60 milhões de euros.