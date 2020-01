Ministros vão circular em veículos elétricos na capital

Na cerimónia da Lisboa Verde 2020, o primeiro-ministro disse que quer assegurar a total neutralidade carbónica.

António Costa enumerou várias medidas que vão ser postas em prática, nomeadamente a mudança de combustível dos veículos dos ministros.

Lisboa foi reconhecida este sábado como Capital Verde Europeia 2020.

O galardão é atribuído com base no trabalho que tem vindo a ser feito para criar uma cidade mais ecológica.

A cerimónia realizou-se esta tarde no Parque Eduardo VII e no Pavilhão Carlos Lopes e contou com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente e elogiou as políticas ambientais desenvolvidas pelo governo.

O Presidente da Câmara de Lisboa diz que a distinção foi merecida.