Corpo em elevado estado de decomposição encontrado na Madeira

Um corpo em elevado estado de decomposição foi este domingo avistado entre duas rochas no mar na zona do Caniçal, no extremo leste da Madeira, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

"Recebemos um alerta de um popular para o que parecia ser um corpo na Ponta de São Lourenço", afirmou a mesma fonte.

Adiantou que foi acionado o grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, que se deslocou ao local e encontrou "um corpo em elevado estado de decomposição entre duas grandes rochas, parcialmente dentro de água".

Também referiu que foram alertados a Polícia Judiciária e o Serviço Regional de Proteção Civil, estando a GNR a tentar "concluir ainda hoje o resgate do corpo", tarefa dificultada devido ao estado em que se encontra.

Neste momento ainda não há elementos sobre a identificação do corpo.

No local estiveram ainda elementos dos Bombeiros Municipais de Machico.