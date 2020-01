As polémicas com Joacine Katar Moreira

O partido Livre vai votar, em congresso, uma moção que pede à sua única deputada, Joacine Katar Moreira, para renunciar ao mandato e, caso tal não aconteça, que lhe seja retirada confiança política.

Em causa estão as polémicas em que a deputada se viu envolvida desde que assumiu o cargo:

A abstenção

A primeira polémica surge com a abstenção da deputada no voto de condenação dos ataques israelitas na Faixa de Gaza. Na altura, seguiu-se uma troca de acusações entre o Livre e Joacine, que chegou a dizer que foi eleita sozinha porque não teve o apoio do partido nas legislativas.



Joacine Moreira acusou o grupo de contacto do Livre (direção), do qual faz parte, de falta de esclarecimento sobre o seu sentido de voto e, posteriormente, de uma tentativa de golpe, dizendo que não é descartável.

O prazo

Em novembro, o Livre deixou passar o prazo para apresentar um projeto de lei para alterar a legislação sobre a nacionalidade. Esta foi segunda iniciativa legislativa do partido e uma das bandeiras das últimas eleições Legislativas que elegeram Joacine Katar Moreira como deputada.

A escolta

No mesmo mês e na sequência da questão anterior, o assessor do Livre chamou um GNR para escoltar a deputada até ao gabinete na Assembleia da República, depois de se recusar a responder às perguntas dos jornalistas.

O Presidente da Assembleia da República pediu explicações sobre a escolta a Joacine Katar Moreira para evitar perguntas de jornalistas. O secretário-geral do Parlamento reconheceu que o episódio não devia ter acontecido e não deve voltar a acontecer.

A fotografia

Na passada semana, Joacine Katar Moreira, pediu ao parlamento para não publicar uma fotografia onde aparece de olhos fechados. Os serviços da Assembleia da República recusaram o pedido, argumentando que a imagem faz parte das funções de representação da deputada.