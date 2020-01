Governo abre inquérito para apurar morte de criança no Hospital do Funchal

O secretário regional da Saúde confirma que foi aberto um inquérito para se saber as circunstâncias que levaram à morte de uma criança no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A menina de 8 anos tinha sido atendida na urgência pediátrica deste hospital no sábado, com febre e desmaios. Acabou por regressar a casa depois de lhe ter sido receitado um medicamento. A situação agravou-se nas horas seguintes. Seguiu depois para o Centro de Saúde da área de residência, em Machico, tendo sido depois encaminhada, de novo, para a mesma unidade hospitalar, que lhe tinha dado alta.

De acordo com Manuel Pedro, diretor da unidade de Urgência Pediátrica, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o quadro clínico da criança apontava para uma infeção respiratória superior. Foi sujeita a um tratamento tem por base esse cenário de um caso viral. O responsável, aos jornalistas, sublinhou que a família recebeu indicações para regressar ao hospital caso o quadro clínico se agravasse. O que acabou por acontecer. A menina faleceu este domingo.

O Hospital garante que tudo fez para salvar a vida da criança. Manuel Pedro reitera que tudo aponta, em termos de causa de morte, para o diagnóstico inicial. Isto numa altura em que falta ainda muita informação, incluindo exames. O diretor da unidade de Urgência Pediátrica sublinha que só com uma autópsia se irá saber a causa exata da morte.