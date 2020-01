Governo garante que falhas no concurso de funcionários públicos estão resolvidas

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, garante já foram corrigidas as datas das provas para os candidatos à bolsa de emprego do Estado. Duas mil pessoas foram chamadas a prestar provas em locais diferentes no mesmo dia e à mesma hora. E caso falhassem os testes, seriam excluídos do concurso.

A governante explica à SIC que o problema já foi reslvido, que a rectificação das datas seguiu durante a noite e madrugada de domingo para segunda-feira para os candidatos afetados e garantiu ainda que o lapso não tem qualquer impacto no calendário de recrutamento dos mil técnicos superiores que tinha sido definido. Segundo o executivo, deve estar concluído no final de março.