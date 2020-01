Hospital Central do Funchal abre processo após morte de criança de 8 anos

Uma criança de oito anos morreu na sala de triagem da urgência do Hospital Central do Funchal, onde deu entrada com o que parecia ser um quadro de infeção respiratória de origem viral. Era a segunda vez em dois dias que a família recorria às urgências. A causa da morte está ainda por determinar.

O Hospital Central do Funchal abriu um processo de averiguações e lamenta o sucedido.