Segundo o Diário de Notícias da Madeira a criança de 8 anos foi atendida nas urgências do Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal, no último sábado, onde deu entrada com febre e desmaios.

Nessa altura foi observada por um médico que lhe prescreveu um medicamento e autorizou a alta hospitalar.

A criança não melhorou e regressou um dia depois ao mesmo hospital. onde acabou por morrer na sala de triagem.

As circunstâncias desta morte estão agora a ser investigadas.