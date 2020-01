IP2 reabre ao trânsito após acidente com um morto e um ferido grave

O Itinerário Principal (IP) 2 reabriu ao trânsito às 12:06 de hoje, na zona de Évora, após quatro horas cortado devido a uma colisão entre um camião e um automóvel, com um morto e um ferido grave.



Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a circulação foi restabelecida às 12:06, após a remoção de destroços e limpeza da via, perto de S. Manços, concelho de Évora, onde ocorreu o acidente.



Contudo, a estrada ainda poderá ser novamente cortada para que o camião envolvido no acidente seja rebocado, referiu a fonte.



O acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:03, resultou da colisão entre um camião e um automóvel, no IP2, junto à localidade de São Manços, provocando a morte de uma mulher de 39 anos e ferimentos graves no filho de 10.



Segundo disse à Lusa fonte do comando dos Bombeiros de Évora, as duas vítimas, mãe e filho, seguiam no automóvel.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à Lusa que o óbito da mulher foi declarado no local e que a criança foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).



Contactado pela Lusa, o Gabinete de Comunicação do HESE referiu que o menino "continua em observação" na unidade hospitalar e encontra-se "estável".



As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 16 operacionais, apoiados por oito veículo, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).