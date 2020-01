Um morto e um ferido grave em acidente no IP2

A colisão frontal provocou a morte a uma mulher e o filho ficou em estado grave. A condutora do ligeiro de passageiros, uma mulher de 39 anos, acabou por perder a vida ainda no local. O filho, de 10 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado para as urgências do Hospital Espírito Santo de Évora.

O alerta foi dado cerca às 8:03 da manhã desta terça-feira. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Évora, a GNR e o INEM. Um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação.