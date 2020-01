Arresto de bens da Isabel dos Santos não terá qualquer impacto em Portugal

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu esta quarta-feira que o arresto de bens da empresária angolana Isabel dos Santos não terá qualquer impacto económico em Portugal.

Tribunal angolano arrestou contas e empresas

O Tribunal Provincial de Luanda determinou esta segunda-feira o arresto preventivo de contas bancárias pessoais e empresas em nome de Isabel dos Santos.

A decisão envolve também o marido e o gestor da fortuna da empresária. Em causa estão negócios celebrados com o Estado angolano, através das empresas Sodiam - empresa pública de venda de diamantes - e a petrolífera Sonangol, empresas em que o Estado terá entrado com capital e com empréstimos.