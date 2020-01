Avenida Gustavo Eiffel reaberta ao trânsito

A circulação rodoviária na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, que esteve encerrada durante toda a manhã devido a uma derrocada provocada pelo mau tempo, foi reaberta ao início da tarde, cerca das 13:00.

Na sua página na Internet, a câmara refere que a Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal e Bombeiros Sapadores do Porto esiveram no local desde as 06:00, altura em que foi fechada ao trânsito a Avenida de Paiva Couceiro, no decurso de uma derrocada de terras na zona das Fontainhas, devido ao mau tempo.

Os trabalhos de limpeza decorreram durante toda a manhã e ao início da tarde foi possível a reabertura ao trânsito da via que faz a ligação entre o centro da cidade e a zona oriental.

Segundo a autarquia, a queda de água e lamas foi provocada pelo nível de precipitação anormal ocorrido na última noite, fenómeno que, aliás, sucedeu pela terceira vez num curto espaço de tempo.