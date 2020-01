O Tribunal de Coimbra recusou libertar o antigo vice-reitor do seminário do Fundão a meio da pena.

A avaliação do padre condenado por abuso sexual de menores foi feita no final do ano, mas os juízes consideraram que o antigo vice-reitor do seminário do Fundão ainda não interiorizou a gravidade do que fez.

O antigo vice-reitor está preso na cadeia da Guarda, onde cumpre uma pena de prisão de 10 anos.