Livre propõe retirada da confiança política a Joacine

A Assembleia do Livre decidiu propor à Convenção do próximo-fim-de-semana a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira, depois de alguns membros terem apresentado uma moção subscrita por cinco militantes.

Num comunicado tornado público esta quinta-feira, o orgão máximo entre congressos do Livre propõe que os militantes reunidos em Convenção, no próximo fim-de-semana, votem a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira, única deputada do partido, que assim passará à condição de não inscrita.

O texto justifica a proposta com o facto do partido não poder "manter a confiança política em quem, por opção própria, reiteradamente prescindiu de nos representar".