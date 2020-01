Navio Escola Sagres navega à vela a 200 milhas de Cabo Verde

O navio-escola Sagres que começou no dia 5 de janeiro uma viagem de circum-navegação encontra-se neste momento a pouco mais de 200 milhas a norte de Cabo Verde onde atraca no domingo, disse à Lusa o comandante António Maurício Camilo.

"Estamos em pleno oceano, não há grandes perigos nas proximidades. Estamos a navegar à vela há quase dois dias e previsivelmente vamos conseguir navegar à vela até Cabo Verde sem ser preciso utilizar o motor. Isso são sempre boas notícias porque o navio fica mais confortável navegando à vela", disse o comandante do navio-escola Sagres.

A bordo encontram-se 142 elementos de guarnição, bem como 50 instruendos da Aporvela -- Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projeto SAIL, numa viagem que se insere nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

"No essencial, o que estamos a fazer, além das atividades normais da navegação, temos ainda uma equipa de treino embarcada - a completar a fase de treino - estamos a desenvolver os projetos científicos", acrescentou o comandante António Maurício Camilo que destacou o início de todos os processos de recolha de informação.

Ao longo da viagem serão realizados diferentes projetos

"Em termos de execução, os projetos estão todos a decorrer: temos um conjunto de sensores nos mastros e dentro de água a recolherem diversa informação. Temos lançado um conjunto de boias derivantes que entram em funcionamento automático para monitorização das correntes e dos parâmetros do oceano e da atmosfera e estamos a recolher água para medir a presença de micro plásticos", explicou.

A viagem de circum-navegação vai prolongar-se durante 371 dias, devendo o navio da Marinha Portuguesa atracar em Cabo Verde no domingo pelas 09h00 (10h00 em Lisboa).

O navio-escola Sagres vai passar por mais de 20 portos de 19 países diferentes.

Depois da primeira paragem em Tenerife, seguem-se a cidade da Praia (19 de janeiro), Rio de Janeiro, Brasil (10 de fevereiro), Cidade do Cabo, África do Sul (27 de março), Maputo (9 de abril), Jacarta (29 de maio), Tóquio (18 de julho), Honolulu (Havai), nos Estados Unidos (27 de agosto) e Cartagena das Índias, Colômbia (5 de dezembro).

Em 30 de dezembro, o navio-escola Sagres chega a Portugal, mais precisamente, a Ponta Delgada, nos Açores, estando o regresso a Lisboa agendado para 10 de janeiro de 2021.