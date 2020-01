Recuperação dos diques do Tejo

Está praticamente concluída a obra de recuperação do sistema de diques do vale do Tejo que visa a proteção de povoações e terrenos agrícolas em caso de cheia.

São estruturas elevadas, que remontam à ocupação árabe, e que, em muitos casos, já apresentavam danos estruturais significativos porque não eram reparadas há décadas

Ao todo foram intervencionados 23 diques numa extensão de 58 quilómetros em 8 municípios num custo total que ronda os quatro milhões de euros.