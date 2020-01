Ventura promete retirar confiança política a dirigentes do Chega com ligações à extrema-direita

André Ventura promete retirar a confiança política aos dirigentes do Chega que tenham ligações a grupos de extrema-direita.

Esta é a reação do deputado a uma notícia da revista Sábado, que revelou que há vários militantes do partido que fizeram parte destes movimentos no passado.