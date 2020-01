Despiste de viatura no IC17 aconteceu na zona da Brandoa 

O IC17 está condicionado na zona da Brandoa devido ao despiste de uma viatura esta manhã. O veículo derrubou o separador central e causou o despiste de outra viatura que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do carro ficaram com ferimentos ligeiros, e foram transportados para o Hospital de Santa Maria em Lisboa. O acidente aconteceu no sentido Amadora-Odivelas, ao quilometro 9, perto das 7h00. A repórter Andreia Melo fez o ponto de situação pouco depois das 9h00.