Portugal importou mais de 2,5 milhões de toneladas de lixo em 2018

De acordo com um relatório da Agência Portuguesa do Ambiente, citado hoje pelo Diário de Notícias, em 2018 entraram no país para tratamento, 2,544 milhões de toneladas de lixo, das quais 331 mil eram resíduos perigosos. Uma subida de 43% em relação ao ano anterior.

A associação ambientalista Zero considera no entanto que não há riscos, uma vez que se trataram de operações controladas, com notificação e consentimento escrito das autoridades nacionais.

No sentido contário, Portugal exportou em 2018, 1141 toneladas, 58 das quais consideradas perigosas.