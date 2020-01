"Eu estou aqui para evitar o suicídio do Livre"

O membro do conselho de jurisdição do Livre, Ricardo Sá Fernandes, diz que o afastamento de Joacine Katar Moreira será o suicídio do partido.

Ricardo Sá Fernandes anunciou eque irá apoiar uma proposta, a submeter por um membro do partido, que se apresenta como alternativa à resolução apresentada pela 42.ª assembleia, que propõe a retirada de confiança na deputada Joacine Katar Moreira.