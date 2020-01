Livre decide hoje se retira confiança a Joacine

O congresso do Livre começa este sábado, com o partido a decidir se retira ou não a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira.

A aprovação da proposta faz com que o Livre fique sem representação parlamentar, mas não significa que a deputada saia do Parlamento.

Se os militantes assim o votarem, Joacine passa a deputada não inscrita e, entre outras coisas, deixa de poder questionar o primeiro-ministro.

"Eu estou aqui para evitar o suicídio do Livre"

As declarações do membro do conselho de jurisdição do partido, Ricardo Sá Fernandes.

Na origem da moção de retirada de confiança, estão episódios como o chumbo da lei da nacionalidade, a falta de preparação da deputada para intervenções em plenário ou a recusa em revelar o sentido de voto no Orçamento do Estado.

Se Joacine abdica do lugar, o Livre pode substituí-la pelo número dois da lista por Lisboa, o biólogo Carlos Teixeira.