Presidente do Grupo Vila Galé distinguido com Prémio Carreira do guia Boa Cama Boa Mesa

Já é conhecido o vencedor do prémio Carreira 2020 do guia "Boa Cama Boa Mesa" do Expresso.

O júri distingue este ano Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador da cadeia de hotéis Vila Galé.

O Grupo Vila Galé está entre as 200 maiores empresas hoteleiras do mundo e conta com 31 unidades hoteleiras, 25 em Portugal e nove no Brasil.