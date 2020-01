Rio e Montenegro separados por menos de um ponto às 21:10

O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, com 50,47%, e Luís Montenegro, com 49,53%, seguiam este sábado, às 21:10, separados por menos de um ponto percentual, segundo os resultados provisórios.

De acordo com o 'site' dos resultados do PSD (resultados.psd.pt/ao-momento), às 21:10, estavam apuradas 179 das 318 secções, o que corresponde a 14.163 dos 40.628 votos possíveis.

Às 21:27, os dois candidatos estavam empatados, com 50% para cada um, numa altura em que estavam 183 secções apuradas, faltando contar os votos em 135.

Às 20:45, Rio tinha uma vantagem maior, com 54,9%, à frente de Luís Montenegro, com 44,9%.

Rui Rio e Luís Montenegro disputaram hoje a segunda volta das eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD.

O atual presidente do PSD foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas -- que se realizou há uma semana - com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar social-democrata conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da segunda volta.