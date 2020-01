"Usam o ódio para tentar afastar-me": o discurso de Joacine no congresso do Livre

Joacine Katar Moreira salientou este sábado, no congresso do Livre, que "não fez nada de errado" e acusou a assembleia do partido de "perseguição absoluta", assim como de "usar o ódio" para a tentar afastar.

As declarações da deputada foram feitas durante uma intervenção de pouco mais de 20 minutos, na qual Joacine acabou por se exaltar, como mostra o vídeo.

"Vocês não sabem da missa à metade" ou "não fiz nada de errado ainda" foram algumas das declarações de Joacine, no congresso que vai decidir se o Livre retira ou não a confiança política à sua única deputada.

No fim do discurso, garantiu ainda que não vai renunciar ao cargo, para que as pessoas que votaram em si "não se sintam defraudadas".