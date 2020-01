Fumeiro decora cozinhas regionais em Montalegre

Nesta altura as cozinhas transmontanas enchem-se de fumeiro. Em Montalegre, a produção de enchidos é cada vez mais uma forma de alimentar a economia familiar de quem vive da agricultura.

Um negócio que tem como ponto alto a feira do fumeiro. Atualmente há cerca de 100 produtores na região com a atividade licenciada.

Rosa Moura é uma das produtoras que apostou numa cozinha regional. Começou a fazer enchidos aos poucos, para ganhar um dinheiro extra ao trabalho na agricultura. Hoje, aos 58 anos, perde as contas aos porcos que a família este ano já transformou em fumeiro.

No concelho, quase não há quem não produza alheiras, chouriças, salpicões ou presuntos. E nem mesmo os bombeiros resistem a uma atividade ocasional, que lhes garante um dinheiro extra na feira.

As cozinhas barrosãs estão decoradas com os mais variados produtos para vender já no próximo fim de semana. 60 produtores deverão escoar mais de 60 toneladas de fumeiro, numa das maiores feiras da região, que já vai em 29 edições.