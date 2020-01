O Ano Novo chinês começa no próximo sábado, mas as celebrações já arrancaram, em Lisboa, com um desfile de boas-vindas ao Ano do Rato.

Mais de 600 pessoas da comunidade chinesa em Lisboa desfilaram para partilhar a tradição.

O calendário chinês é lunar, o que faz com que o primeiro dia de cada ano calhe sempre numa altura diferente.