Livre quer resolver impasse com Joacine

O Grupo de Contacto (direção) do Livre comprometeu-se este domingo em resolver rapidamente o impasse em que o partido se encontra e falou em "continuidade" de pessoas e ideias, no discurso de encerramento do IX Congresso do Livre.

No encerramento do congresso, em Lisboa, o Grupo de Contacto eleito, pela lista A, por intermédio de Isabel Mendes Lopes, sublinhou a importância de resolver "rapidamente este impasse em que o partido se encontra".

De acordo com a Lusa, dos 15 membros que compõem o Grupo de Contacto atual, oito são novos, sendo os restantes já membros do GC anterior, no entanto, o grupo sublinha que a votação "foi clara" e que cabe à assembleia decidir sobre a questão da retirada de confiança política à única deputada eleita do partido, Joacine Katar Moreira.

A deputada única do Livre afirmou que está disponível para fazer as cedências que "forem necessárias" para melhorar as relações com os órgãos do partido.

Rui Tavares foi o primeiro eleito para a assembleia.

As declarações do membro do conselho de jurisdição do partido sobre a polémica no Livre.