Nova direção do Livre eleita com esmagadora maioria

A nova direção do Livre já foi eleita com uma esmagadora maioria: 95 votos a favor e 15 abstenções deram a vitória à lista A do Grupo de Contacto, composto em parte por elementos que já integravam a direção.

Joacine Katar Moreira ficou de fora por não integrar a única lista que foi a votos.

Já foram também eleitos os membros da Assembleia do Livre, o órgão que vai decidir sobre o futuro da deputada.

Rui Tavares foi o mais votado para a assembeia, com 63 votos.