Rui Rio quer unir esforços numa oposição forte

Rui Rio vai continuar como presidente do PSD, depois de vencer Luís Montenegro na segunda volta das diretas. Venceu com 53%, mais 8% do que o antigo líder parlamentar social-democrata.

Agora, Rio diz que é tempo de unir esforços numa oposição forte, construtiva e credibilizadora contra o Governo do PS.

No discurso de vitória, disse contar com todos os que assumam uma postura de lealdade no seio do partido. No entanto, não irá convidar Pinto Luz, nem Montenegro para as listas ao Congresso, como fez com Santana Lopes.